«التعليم» توجه بمحاربة الإرهاب الفكري بالمدارس وغرس قيم المواطنة والتضحية من أجل الوطن

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شددت وزارة التربية والتعليم على محاربة الإرهاب الفكري بكل أشكاله في المدارس وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والتضحية من أجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية.

وشددت الوزارة على أن يتم ذلك بشكل دوري وبكل وسيلة ممكنة، مع الالتزام بـتحية العلم واداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح.

كما شددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنع التدخين في المدارس، ومعاقبة المخالفين لذلك، وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة، مع وضع علامة (ممنوع التدخين) في مكان بارز بالمنشآت التعليمية أو الجهات التابعة لها.

وقررت الوزارة حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس، وذلك لكل من الطلاب والمعلمين، وتوقيع العقوبات على المخالفين لذلك، والتشديد على جميع الطلاب بعدم إحضار التليفون المحمول إلى المدرسة نهائية خلال العام الدراسي الجديد.