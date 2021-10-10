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«التعليم» تشدد على مكافحة ظاهرة التنمر والاستهزاء بالطلاب في المدارس

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«التعليم» تشدد على مكافحة ظاهرة التنمر والاستهزاء بالطلاب في المدارس «التعليم» تشدد على مكافحة ظاهرة التنمر والاستهزاء بالطلاب في المدارس

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بذل الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكاله في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، بما في ذلك السخرية والاستهزاء والتمييز والعنف وغيرها من أشكال التنمر بين الطلاب، وما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب.

وأكدت الوزارة تفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كل الجوانب التربوية، والتعليمية، والصحية، والنفسية، بما يضمن الانضباط الذاتي للطلاب داخل وخارج المدرسة.

وبدأ العام الدراسي الجديد الأحد بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

وانتظم اليوم الأحد مايقرب من ٢٤ مليون طالب وطالبة في نحو ٦٠ ألف مدرسة حكومية وتجريبية وخاصة ودولية ويابانية وتربية خاصة ودمج ورسمية دولية بالإضافة إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وسط اجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار المستجد.

وتوافد الطلاب على المدارس مرتدين الكمامة وواقي الوجه، حيث خصصت المدارس فرق من المعلمين والإداريين لتنظيم دخول الطلاب والطالبات ومنع التكدس والازدحام أمام أسوار المدارس.

المصرى اليوم

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