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نيمار: مونديال 2022 سيكون الأخير لي

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نيمار: مونديال 2022 سيكون الأخير لي نيمار: مونديال 2022 سيكون الأخير لي

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صرح نيمار نجم باريس سان جيرمان أن قطر 2022 سيكون محطته الأخيرة رفقة متخب بلده البرازيل.

وأشار نيمار في فيلم وثائقي يسرد قصته بعنون «سلالة الملوك»: «أعتقد أن مونديال 2022 سيكوان الأخير لي».

وأضاف: «سأقوم بكل ما في وسعي لاكون جاهزًا تمامًا في البطولة، أتمنى أن أفوز بها مع بلدي لأحقق أكبر حلم تمنيه منذ طفولتي».

وتابع: «لا أعرف هل لدي القدر الذهنية على مواصلة لعب كرة القدم أم لا»

وشارك نيمار في مونديال 2014 وسجل 4 أهداف قبل أن يتعرض لإصابة قوية حرمته من المشاركة في نصف النهائي حين تلقت البرازيل هزيمة قاسية على ملعبها بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا.

وأحرز صاحب الـ29 عامًا، هدفين في كأس العالم 2018 التي ودعتها البرازيل من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام بلجيكا.

وتبحث البرازيل عن لقبها السادس في كأس العالم وآخر تتويج لها يعود إلى 2002.

وتتصدر البرازيل ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد فوزها بتسع مباريات متتالية.

المصرى اليوم

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