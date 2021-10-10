مصرع 2 وإصابة 5 فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرون من أسرة واحدة بإصابات وجروح وكسور متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ملاكى تقلهم أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة في شمال محافظة سوهاج، اليوم الأحد.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بانقلاب سيارة ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين من المعاينة والفحص للعقيد أيمن عثمان وكيل فرع بحث الشمال، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة ياسر. ر. ع «43 سنة» ويقيم بالجيزة قادماً من الجيزة باتجاه موطنه الأصلى بمركز فرشوط بقنا، أختلت عجلة القيادة في يده مما أدي لإنقلاب السيارة على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث مصرع كل من: محمد. ي. ر «15 سنة- طالب»، وربيع. ي. ر «12 سنة- طالب»، وإصابة كل من: قائد السيارة بجرح متهتك باليد اليسري وتهتك بالأوتار، وزوجته إيمان. خ. ع «40 سنة- ربة منزل» بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وأطفالهما ضياء «11 سنة- تلميذ» بجروح قطعية بالرأس وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وخالد «7 سنوات – تلميذ» بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأذن، وكرمة «عام» بجرح بفروة الرأس وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفي الغنايم بأسيوط، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.