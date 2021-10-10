أخبار عاجلة

بينها «الرسالة» و«هجرة الرسول».. القنوات المتخصصة تحتفل بالمولد النبوي (خريطة) -
نائب محافظ قنا يتفقد أعمال حفر الآبار الشاطئية وتوصيل المياه بنجع حمادى -
المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع مسئول أممي حضيرات إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده -
وزير الدفاع اللبناني: القبض على 19 شخصا على خلفية أعمال العنف ببيروت -
تعليق مثير من موسيماني عقب تعادل الأهلي مع بطل النيجر -
عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر -
الأهلي يتعادل مع غزل المحلة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2005 -
«الأهلي يدفع فلوس بالدولار أونطة».. أحمد فوزي يهاجم موسيماني بسبب بانون -
مرشح رئاسي جزائري سابق: جرائم فرنسا لا تسقط بالتقادم -
عودة كاملة للمسجد الحرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«والله بيفرقوا معايا أنا شخصياً».. تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره

Print
«والله بيفرقوا معايا أنا شخصياً».. تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره «والله بيفرقوا معايا أنا شخصياً».. تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره

لاقتراحات اماكن الخروج


أعلن الفنان تامر حسني، اليوم الاحد، عن مشاركته بتصوير عمل فني جديد، حيث انه لم يعلن عن تفاصيله، موجها رسالة إلى جمهوره بالاستماع إلى عدد من أغانيه لإتخاذ القرارات الإيجابية خلال فترة عملهم، مشيرا إلى ان هذه الاغاني تفيده شخصيا لمواصلة نجاحاته

ونشر «تامر» صورة عبر «إنستجرام»قائلا:«نهاركم جميل يا اغلى الناس لو حد ناوي يسمع اغنيه ليا بالنهار انا برشح له كل يوم الصبح لو مقرر يسمعني فيسمع الموضوع فيك / مش تمثال / خليك فولاذي / وبعدين / افتح قلبك ،والله بيفرقوا معايا انا شخصياً».

وأضاف:«بجد لو ثبتنا الفكره دي والله هتفرق جامد مع أي حد نفسه ياخد قرار ايجابي أو يفتح نفسه للشغل أو لتطوير نفسه والنهارده بصور حاجه، هتحبوها اوى ان شاء الله».

وكان الفنان تامر حسني أحياء حفل خلال احتفالات نصر أكتوبر في الذكرى الـ48 أمام الرئيس عبدالفتاح ، وذلك خلال الندوة التثقيفية، التي عقدت الاربعاء الماضي في مركز المنارة وحملت أسم «العبور إلى المستقبل».

ونشر «حسني» مقطع خلال غنائه أمام الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأربعاء، وعلق عليه قائلًا :«شرفت كل الشرف بمشاركتي في الندوة التثقيفية (العبور إلى المستقبل) بمناسبة احتفالات القوات المسلحة المصرية بنصر أكتوبر المجيد، في حضور سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي». وتابع: «اتشرفت بحبيبي الطفل مصطفى وحبيبتي الطفلة هديل لمشاركتي الجزء الخاص بي، منصورة يا دايما، منصورة يا كل بلد عربية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة"

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة"

عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر

عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة"

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة"

مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر

مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر