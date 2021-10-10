«والله بيفرقوا معايا أنا شخصياً».. تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره

أعلن الفنان تامر حسني، اليوم الاحد، عن مشاركته بتصوير عمل فني جديد، حيث انه لم يعلن عن تفاصيله، موجها رسالة إلى جمهوره بالاستماع إلى عدد من أغانيه لإتخاذ القرارات الإيجابية خلال فترة عملهم، مشيرا إلى ان هذه الاغاني تفيده شخصيا لمواصلة نجاحاته

ونشر «تامر» صورة عبر «إنستجرام»قائلا:«نهاركم جميل يا اغلى الناس لو حد ناوي يسمع اغنيه ليا بالنهار انا برشح له كل يوم الصبح لو مقرر يسمعني فيسمع الموضوع فيك / مش تمثال / خليك فولاذي / وبعدين / افتح قلبك ،والله بيفرقوا معايا انا شخصياً».

وأضاف:«بجد لو ثبتنا الفكره دي والله هتفرق جامد مع أي حد نفسه ياخد قرار ايجابي أو يفتح نفسه للشغل أو لتطوير نفسه والنهارده بصور حاجه، هتحبوها اوى ان شاء الله».