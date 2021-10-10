«والله بيفرقوا معايا أنا شخصياً».. تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره

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أعلن الفنان تامر حسني، اليوم الاحد، عن مشاركته بتصوير عمل فني جديد، حيث انه لم يعلن عن تفاصيله، موجها رسالة إلى جمهوره بالاستماع إلى عدد من أغانيه لإتخاذ القرارات الإيجابية خلال فترة عملهم، مشيرا إلى ان هذه الاغاني تفيده شخصيا لمواصلة نجاحاته
ونشر «تامر» صورة عبر «إنستجرام»قائلا:«نهاركم جميل يا اغلى الناس لو حد ناوي يسمع اغنيه ليا بالنهار انا برشح له كل يوم الصبح لو مقرر يسمعني فيسمع الموضوع فيك / مش تمثال / خليك فولاذي / وبعدين / افتح قلبك ،والله بيفرقوا معايا انا شخصياً».
وأضاف:«بجد لو ثبتنا الفكره دي والله هتفرق جامد مع أي حد نفسه ياخد قرار ايجابي أو يفتح نفسه للشغل أو لتطوير نفسه والنهارده بصور حاجه، هتحبوها اوى ان شاء الله».
وكان الفنان تامر حسني أحياء حفل خلال احتفالات نصر أكتوبر في الذكرى الـ48 أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الندوة التثقيفية، التي عقدت الاربعاء الماضي في مركز المنارة وحملت أسم «العبور إلى المستقبل».
ونشر «حسني» مقطع فيديو خلال غنائه أمام الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأربعاء، وعلق عليه قائلًا :«شرفت كل الشرف بمشاركتي في الندوة التثقيفية (العبور إلى المستقبل) بمناسبة احتفالات القوات المسلحة المصرية بنصر أكتوبر المجيد، في حضور سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي». وتابع: «اتشرفت بحبيبي الطفل مصطفى وحبيبتي الطفلة هديل لمشاركتي الجزء الخاص بي، منصورة يا مصر دايما، منصورة يا كل بلد عربية».