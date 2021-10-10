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«صور الخطوبة التي تريدون رؤيتها».. نور تلبي طلبا لجمهورها

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«صور الخطوبة التي تريدون رؤيتها».. نور عمرو دياب تلبي طلبا لجمهورها «صور الخطوبة التي تريدون رؤيتها».. نور تلبي طلبا لجمهورها

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كشفت نور ابنة الفنانة رضا، عن صور من خطوبتها على الشاب البريطاني كيران، والتي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية .

ونشرت نور صور من خطوبتها عبر إنستجرام، الثلاثاء، قائلة: «من جلسة تصوير الخطوبة التي تريدون رؤيتها».

كانت نور عمرو دياب كشفت خلال الفترة الماضية لأول مرة عن خطوبتها من خلال بث مباشر عبر «انستجرام»، حيث أعربت عن سعادتها لتجهيز الانتقال للعيش بجنوب لندن بصحبة خطيبها.

وقالت نور عمرو دياب عبر إنستجرام: «استعد خلال الفترة المقبلة للانتقال إلى جنوب لندن للعيش بصحبة خطيبي»، مؤكدا أنها سوف تكشف عن خاتم خطوبتها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لا ترتدي خاتم الخطوبة، بسبب فقدانها بعض الوزن، موضحة أنها سوف تكشف عن الخاتم من خلال صفحتها بموقع «إنستجرام» بعد تعديلات به.

واحتفلت نور عمرو دياب خلال الأيام الماضية بعيد ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

كانت قد نشرت نور صورة لـ«شيرين» وعلقت عليها قائلة: «عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة + كل ما هو جيد، أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، بحبك إلى ما لا نهاية».

المصرى اليوم

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