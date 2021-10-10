«الجونة السينمائي» يعرض «ليل» في تلك المواعيد

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ينافس فيلم «ليل» ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، ويعرض أيام 18 و19 أكتوبر الجاري، 3.30، 9.30 مساءًا، بسينما TUB AudiMax.

وكان الفيلم قد حظى بعرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي حيث نافس في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة «نمور الغد»، وقام بالأداء الصوتي للفيلم هيام عباس، رافا العريضي، سلمى صالح، ومن تأليف ومونتاج وإخراج أحمد صالح.

أحمد صالح هو كاتب ومخرج فلسطيني أردني ألماني، أطلق فيلمه الأول عام 2012 بعنوان البيت، ليحصل على المركز الثاني كأفضل فيلم ألماني قصير، فيلمه القصير الثاني هو عيني، والذي حصل على أوسكار الطلاب كأفضل فيلم قصير عام 2016، ويعتبر فيلم ليل هو ثالث أفلامه القصيرة والذي عُرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان لوكارنو السينمائي.