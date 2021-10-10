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بعد مناقشة حول مخاطر لقاح كورونا.. أمريكي يقتل شقيقه وزوجته وامرأة مسنة

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بعد مناقشة حول مخاطر لقاح كورونا.. أمريكي يقتل شقيقه وزوجته وامرأة مسنة بعد مناقشة حول مخاطر لقاح كورونا.. أمريكي يقتل شقيقه وزوجته وامرأة مسنة

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن أحد سكان ولاية ماريلاند الأمريكية قتل ثلاثة أشخاص، بينهم شقيقه، بسبب جدال حول مخاطر لقاحات .

ووفقا لما ورد بوكالة «ABC News» فأن «المتهم جيفري بورنهام كان يدير نقاشًا مع شقيقه، الذي كان يعمل صيدلانيا حول كيفية تسميم الناس بلقاحات كورونا، وأنهى النقاش بقتله شقيقه وزوجته وامرأة مسنة.

ووادعى المتهم أن شقيقه الصيدلاني الذي يتعامل أيضا مع اللقاحات، يعرف «حقيقة خداع الحكومة للمواطنين يساهم بعملية قتل الناس باللقاحات» على حد زعمه.

وبحسب وكالة «ABC News» أكدت محاضر المحكمة، أن المتهم جيفري ذهب إلى منزل شقيقه، حيث كان يعيش مع زوجته، وأنه وتم العثور على جثتيهما بعدما أطلق عليهما الرصاص».

بدورها، أكدت الشرطة الأمريكية أنها قامت باعتقال المتهم من ولاية فرجينيا الغربية لافتة إلى أن «المتهم طعن امرأة مسنة وسرق سيارتها، قبل التوجه إلى منزل شقيقه».

المصرى اليوم

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