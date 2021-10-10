بيج رامي: المنافسة في مستر أولمبيا كانت صعبة.. وهدفي إسعاد المصريين

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أكد ممدوح السبيعي، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، الملقب بـ «بيج رامي» على أن المنافسة هذا العام في مستر أولمبيا كانت صعبة، وربما تكون أقوى من العام الماضي، موضحاً أن هناك لاعبين من الذين خسروا لقب النسخة الماضية شاركوا هذا العام بمستوى أفضل كثيراً عن الذي كانوا عليه، بالإضافة إلى ظهور مجموعة وجوه جديدة من اللاعبين المميزين ومن ثم كانت المنافسة شرسة.

وبسؤاله عن المنافسة مع براندون كورى رد بيج رامي قائًلا: «كنت أعلم من البداية أن المنافسة ستكون بيني وبين براندون، فهو لاعب مميز وسبق له التتويج باللقب في نسخة 2019، وأعتقد أنه قاتل من أجل الفوز باللقب الثاني سواء هذا العام أو في النسخة الماضية، لكنني اعتدت على اللعب من أجل التفوق على نفسي حتى أستطيع قطع خطوات أوسع في مشوار البطولات، وفي كل مرة لا أنظر للمنافس، المهم أن أجتهد وأؤدي المطلوب مني ثم أترك التوفيق للمولى عز وجل».

وتابع رامي: «وضعت من البداية هدفا أمام عيني هو كيفية ان أصل بمستواي إلى الدرجة التي أشعر معها أنني هزمت بيج رامي بطل النسخة الماضية، لأن الشيء الذي سيلعب عليه أي منافس هو كيفية تطوير مستواه لكي يكون قريباً من مستواي في النسخة الماضية، واعتقد أنني تفوقت على نفسي وربنا أكرمني بالتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي».

ووجه بيج رامي الشكر لعائلته ومدربيه وجماهير مصر الكبيرة التي تسانده وتدعو الله من أجل تحقيقه الفوز في البطولات موضحًا أن كل من يساعده صاحب فضل عليه وشريك في نجاحه وهو أمر يقدره جيداً ومن ثم يسعى بكل جهده لإسعاد الجميع بما يحققه من انتصارات.



كما وجه بيج رامي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، مؤكدًا أن الألعاب الفردية تلقى معه اهتماماً بالغاً ولديه مشروع حقيقي من أجل صناعة الأبطال الأولمبيين وهو ما وضح في مشاركتنا الأخيرة في أولمبياد طوكيو.



وأشار رامي إلى أن هدفه سيظل دائما هو أن يكون قادرا على إسعاد الجماهير وأن يكون مصدر فخر لهم ولمصر في كل المناسبات، مردداً عباراته الشهيرة والشتاء سيظل يأتي لسنوات عديدة في إشارة لنجاحه في الفوز بلقب مستر أولمبيا.

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