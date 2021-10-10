مليار يورو تركض على ملعب نهائي دوري الأمم الأوروبية

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد صوب إيطاليا من أجل متابعة المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره منتخب إسبانيا على أرض ملعب «أليانز ستاديوم» في مدينة تورينو الإيطالية بنهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة بين منتخبي إسبانيا وفرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية عند الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، والعاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد أن تشكيلة الفريقين ستشهد مشاركة 22 لاعباً يبلغ مجموع القيمة السوقية لهم نحو مليار يورو.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي منتخب فرنسا 600 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للاعبي منتخب إسبانيا نحو 357 مليون يورو.

ونتعرف في السطور التالية على القيمة السوقية للاعبي الفريقين:

في حراسة المرمي: أوناي سيمون (20 مليون يورو).

في خط الدفاع: باو توريس (50 مليون يورو) وإيميريك لابورت (45 مليون يورو)، وماركوس ألونسو (15 مليون يورو) وسيزار أزبيلكويتا (13 مليون يورو).

في خط الوسط: كوكي (60 مليون يورو) وجافي (غير محددة) وسيرجيو بوسكيتس (9 ملايين يورو).

الهجوم: فيران توريس (50 مليون يورو) وميكيل أويارزابال (70 مليون يورو) وبابلو سارابيا (25 مليون يورو) .

تشكيلة فرنسا = 600 مليون يورو

في خط الدفاع: رافاييل فاران (70 مليون يورو) وجوليوس كوندي (50 مليون يورو) ولوكاس هيرنانديز (45 مليون يورو) وبنيامين بافارد (35 مليون يورو).

في خط الوسط: بول بوجبا (60 مليون يورو) وثيو هيرنانديز (50 مليون يورو) وتشاوميني (35 مليون يورو).

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان (60 مليون يورو) وكريم بنزيما (25 مليون يورو) وكيليان مبابي (160 مليون يورو).