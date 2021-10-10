وزير الرياضة يلتقي رابطة الأندية ويضع لها خارطة طريق لتنفيذ مهامها

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعضاء رابطة الأندية المحترفة بحضور كل من أحمد دياب، عماد متعب، الأستاذ خالد لطيف، الأستاذ شريف صالح، عامر حسين، صفي الدين بسيوني، واللواء ثروت سويلم.

تناول اللقاء بحث خطوات عمل الرابطة في المرحلة المقبلة، حيث أكد صبحي دعمه لرابطة الأندية المحترفة، مؤكداً أنه يساند الرابطة من أجل نجاحها والخروج بخطوات جادة وملموسة من أجل المساعدة في نجاح منظومة كرة القدم في مصر.

وأضاف صبحي أن رابطة الأندية المحترفة لديها الكثير من المهام التي ستعمل عليها منها توسيع قاعدة الممارسة واحتراف اللاعبين، بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التي ستتولى اللجنة مهامها بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.