أخبار عاجلة

بينها «الرسالة» و«هجرة الرسول».. القنوات المتخصصة تحتفل بالمولد النبوي (خريطة) -
نائب محافظ قنا يتفقد أعمال حفر الآبار الشاطئية وتوصيل المياه بنجع حمادى -
المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع مسئول أممي حضيرات إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده -
وزير الدفاع اللبناني: القبض على 19 شخصا على خلفية أعمال العنف ببيروت -
تعليق مثير من موسيماني عقب تعادل الأهلي مع بطل النيجر -
عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر -
الأهلي يتعادل مع غزل المحلة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2005 -
«الأهلي يدفع فلوس بالدولار أونطة».. أحمد فوزي يهاجم موسيماني بسبب بانون -
مرشح رئاسي جزائري سابق: جرائم فرنسا لا تسقط بالتقادم -
عودة كاملة للمسجد الحرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وزير الرياضة يلتقي رابطة الأندية ويضع لها خارطة طريق لتنفيذ مهامها

Print
وزير الرياضة يلتقي رابطة الأندية ويضع لها خارطة طريق لتنفيذ مهامها وزير الرياضة يلتقي رابطة الأندية ويضع لها خارطة طريق لتنفيذ مهامها

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعضاء رابطة الأندية المحترفة بحضور كل من أحمد دياب، عماد متعب، الأستاذ خالد لطيف، الأستاذ شريف صالح، عامر حسين، صفي الدين بسيوني، واللواء ثروت سويلم.

تناول اللقاء بحث خطوات عمل الرابطة في المرحلة المقبلة، حيث أكد صبحي دعمه لرابطة الأندية المحترفة، مؤكداً أنه يساند الرابطة من أجل نجاحها والخروج بخطوات جادة وملموسة من أجل المساعدة في نجاح منظومة كرة القدم في .

وأضاف صبحي أن رابطة الأندية المحترفة لديها الكثير من المهام التي ستعمل عليها منها توسيع قاعدة الممارسة واحتراف اللاعبين، بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التي ستتولى اللجنة مهامها بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر

عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة"

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة"

مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر

مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر

خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي

خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي