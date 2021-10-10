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أخرهم عمرو زكي.. 7 نجوم في منتخب زاروا شباك ليبيا في عقر دارها

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أخرهم عمرو زكي.. 7 نجوم في منتخب مصر زاروا شباك ليبيا في عقر دارها أخرهم عمرو زكي.. 7 نجوم في منتخب زاروا شباك ليبيا في عقر دارها

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يحل المصري الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الليبي، مساء غدٍ الإثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة لتصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني والنقاط الستة.

وشهدت المواجهات المصرية الليبية التي أقيمت على ملعب الأخير، على 7 أهداف لأحفاد الفراعنة.

في لقاء ديسمبر من عام 1966 افتتح مصطفى رياض أهداف منتخب في مرمى ليبيا موقعًا على أول الأهداف المصرية في بنغازي قبل أن ينجح الثعلب حمادة إمام في تسجيل هدف آخر في مباراة حسمها التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وفي لقاء عام 1970 يوقع حنفي هلال على هدف ثمين يجني من ورائه المنتخب المصري الفوز من قلب طرابلس ضمن تصفيات أمم إفريقيا أيضاً.

وفي مباراة ودية فاز فيها المنتخب الليبي بملعبه على الفراعنة بنتيجة 3/2 في عام 1971، نجح كل من عادل البابلي وحسن الشاذلي في تسجيل هدفي مصر.

وفي عام 1972 خلال مباراة ضمن كأس فلسطين الودية يسجل عبدالعزيز عبدالشافي «زيزو» هدفًا في تعادل منتخب مصر أمام ليبيا.

وكان آخر أهداف المنتخب المصري في مواجهة نظيره الليبي بملعب الأخير بواسطة البلدوزر عمرو زكي وذلك في خسارة الفراعنة بهدفين مقابل هدف بتصفيات مونديال 2006.

المصرى اليوم

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