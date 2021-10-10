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بيج رامي: فخور بالتتويج بمستر أولمبيا.. وحققت إنجازًا تاريخيًا

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بيج رامي: فخور بالتتويج بمستر أولمبيا.. وحققت إنجازًا تاريخيًا بيج رامي: فخور بالتتويج بمستر أولمبيا.. وحققت إنجازًا تاريخيًا

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أكد ممدوح السبيعي بطل والعالم في كمال الأجسام، الملقب بـ «بيج رامي»، أنه يسعى منذ تتويجه بلقب مستر أولمبيا في نسخة العام الماضي لبذل أقصى جهد ممكن من أجل الحفاظ عليه لسنوات قادمة، مشيراً إلى أن تتويجه اليوم الأحد باللقب للعام الثاني على التوالي فخر له ولبلده وجماهيره في كل الدول العربية وأرجاء العالم.

وأبدى رامي سعادته بحصده اللقب للعام الثاني على التوالي، خاصة أن الفوز جاء بصعوبة بالغة في ظل المنافسة القوية التي شهدتها نسخة مستر أولمبيا هذا العام، واصفاً ما حققه بأنه إنجاز تاريخي لبلد عربي وإفريقي.

وتابع بيج رامي قائلا: «أعتبر أن من أهم خطواتي لتحقيق هدفي في الفوز بمستر أولمبيا هو وجود الدافع والحماس الدائم لديّ، الذي يجعلني أستيقظ يوميًا ولديّ خطط وأهداف يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية أيضًا لابد من تحقيقها بالتتابع، ولديّ قناعة حقيقية بأنه عندما يفكر الإنسان في هدف بشكل قوي ويكون مؤمنا به يتحقق، لدرجة أنني في كل مرة أشارك بطولة «مستر أولمبيا» على مدار سبع سنوات وفي كل مرة كنت مؤمنًا وواثقًا بأنني سأتوج باللقب.

وتمنى رامي أن يكون مسلسل مشاركته في مستر أولمبيا نموذجا أو حافزا لأي رياضي فهو على مستوى المراكز من الثامن في أول مشاركة 2013، والسابع في ثاني مشاركة 2014، والخامس في ثالث مشاركة 2015، والمركز الرابع في رابع مشاركة في 2016، والمركز الثاني ببطولة «مستر أولمبيا» 2017، وتراجع إلى المركز السادس في 2018، وأبعدته الإصابة في الكتف من المشاركة في 2019، وحقق اللقب في 2020.

المصرى اليوم

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