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وزير الرياضة يطمئن علي وصول بعثة منتخب لكرة القدم إلي ليبيا

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وزير الرياضة يطمئن علي وصول بعثة منتخب مصر لكرة القدم إلي ليبيا وزير الرياضة يطمئن علي وصول بعثة منتخب لكرة القدم إلي ليبيا

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تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفياً مع السفير المصري بليبيا وبعثة المصري لكرة القدم للاطمئنان على الوصول إلى ليبيا، واتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة باستقبال واقامة البعثة المصرية ببنغازي.

يخوض المنتخب المصري مباراته أمام المنتخب اللييبي غدا الاثنين ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، ويدخل الفراعنة المباراة في صدارة المجموعة برصيد ٧ نقاط يليه منتخب ليبيا ٦ نقاط، ومنتخب انجولا برصيد ٣ نقاط والجابون برصيد نقطة واحدة.

أعرب الوزير عن تمنياته للاعبي المنتخب والجهاز الفني بالتوفيق في مباراة ليبيا وتحقيق الانتصار استكمالا للفوز الذي حققه المنتخب أمام نظيره الليبي في المباراة التي أقيمت أمس باستاد برج العرب بالإسكندرية، مشيرا إلى المتابعة مع البعثة طوال تواجدهم بليبيا للاطمئنان على كل الترتيبات المتعلقة باقامة المباراة باستاد بنغازي حتي العودة إلى أرض الوطن.

المصرى اليوم

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