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تشكيل إسبانيا أمام فرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

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تشكيل إسبانيا أمام فرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية تشكيل إسبانيا أمام فرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

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يرفع الإسباني راية التحدي بتشكيلته الشابة مساء اليوم الأحد أمام نظيره منتخب فرنسا في المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتتجه أنظار عشاق الكرة العالمية عند التاسعة إلأ ربع مساء اليوم الأحد صوب ملعب ملعب «أليانز ستاديوم» في مدينة تورينو الإيطالية من أجل متابعة المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية للعام الجاري 2021.

وتأهل منتخب إسبانيا للمباراة النهائية بعد فوزه في الدور قبل النهائي على منتخب إيطاليا بطل أوروبا بنتيجة 2-1، فيما تأهل منتخب فرنسا بعد مباراة ماراثونية أمام نظيره منتخب بلجيكا حسمها بنتيجة 3-2.

ويراهن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على مجموعة اللاعبين الشباب الذين نجحوا في الفوز على منتخب إيطاليا، ليثأر منه بعدما تغلب عليه في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية هذا الموسم.

وينتظر أن يخوض الإسباني لويس إنريكي المباراة النهائية أمام منتخب فرنسا بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: أوناى سيمون.

في خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا وإيميريك لابورت وباو توريس وألونسو.

في خط الوسط: جافى وسيرجيو بوسكيتس وكوكى.

في خط الهجوم: فيران توريس وبابلو سارابيا وميكيل أويارزابال.

المصرى اليوم

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