محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يضعان حجر أساس المستشفى الجامعي التعليمي بالمحلة

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وضع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا حجر أساس المستشفى الجامعي التعليمي الجديد بالمحلة الكبرى ٩٠٠٩٠٠، بحضور فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، الدكتور محمد أيمن عاشور نائباً عن وزير التعليم العالي، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ونجوم المجتمع.

وفي كلمته، رحب الدكتور طارق رحمي بضيوف المحافظة، مشيراً إلى أن المستشفى الجامعي التعليمي الجديد بالمحلة الكبرى يأتي في إطار الجهود المستمرة لجامعة طنطا لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين من خلال منظومة طبية علاجية متكاملة تهدف لدعم وبناء الإنسان المصري وانطلاقاً نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير خدمات صحية عالية الجودة لكافة فئات المجتمع.

كما أكد محافظ الغربية على أن هذا الصرح العملاق سيقدم خدماته الطبية ليس لأهل المحافظة فقط ولكن لكل أبناء الدلتا، مثمناً جهود الدولة المصرية واهتمامها بصحة الإنسان حتى يكون قادراً على العطاء والمشاركة في معركة التنمية والبناء، حيث قامت الدولة بتنفيذ عدد من الخطوات تمثلت في (البدء في منظومة التأمين الصحي الشامل، إنشاء العديد من المستشفيات الحديثة، تدريب الأطقم الطبية، إطلاق العديد من المبادرات الصحية وتقديم الخدمات الطبية المميزة لكافة فئات المجتمع من الأطفال، الشباب، كبار السن، المرأة وذوي الهمم)، ذلك إلى جانب تطوير منظومة الدواء وتوفير الأمصال والطعوم والتي عكست قدرة الدولة المصرية على احتواء جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، عرض المحافظ خلال كلمته إنجازات المحافظة في قطاع الصحة ،حيث استطاعت المحافظة أن تقوم بتطوير ٤٩ قسم من الأقسام الطبية بالمستشفيات الحكومية، تجديد ١٤ مستشفى، توفير العديد من الأجهزة الطبية وشبكات الغازات للمستشفيات والتى كان لها عظيم الأثر في إنقاذ العديد من مرضى كورونا، كما قامت مديرية الصحة بتطعيم ٤.٥ مليون طفل وتفعيل العديد من المبادرات الصحية والتى استفاد منها ١.٥ مليون مواطن، كما تتصدر المحافظة المركز الأول في تحقيق المستهدف اليومي للتطعيم ضد فيروس كورونا.

ومن جانبه صرح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا أن إنشاء المستشفى الجامعي التعليمي ٩٠٠٩٠٠ بدأ كفكرة وحلم، تُرْجِمَ إلى واقع عندما تم إعلان تدشين المستشفى في ٤ شهور فقط اختصاراً للوقت الذي قُدِّرَ ب ١٨ شهر ،حيث بدأ العمل الفعلي في التنفيذ بدايةً من تخصيص الأرض مروراً بعمل الرسومات الهندسية وإنشاء مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا والتى ستتولى تمويل المستشفى حتى تكويد وإدراج المستشفى ضمن مشروعات الدولة القومية التي رأت النور بفضل توافر الإرادة الوطنية الصادقة.

شمل الحفل وضع حجر الأساس، عروض لأفلام توضح خطوات ومراحل العمل على هذا الحلم الكبير وتضافر الجهود لتنفيذه، كلمات للسادة الضيوف، توقيع برتوكول التعاون بين الجامعة والشركة المنفذة ،تسليم الدروع والتقاط الصور التذكارية.

يُذْكَرْ أن المستشفى الجديدة سيتم إنشاؤها على ٣ مراحل بإجمالي مسطحات بنائية ٦٥ آلاف متر مربع وبتكلفة تتجاوز المليار جنيه ،وتتكون المستشفى من ثلاث مباني (مستشفى الطوارئ، مستشفى الولادة والأطفال ومستشفى الرعاية الصحية) بطاقة استيعابية ٦٠٠ سرير.