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قدَّمَ السفير محمد إبراهيم الشناوي، سفير مصر لدى المجر، أوراق اعتماده إلى الرئيس يانوش آدار، رئيس المجر، حيث قام بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره المجري.

وأكد الشناوي عمق العلاقات المصرية المجرية والمستوى المتميز الذي وصلت إليه خلال السنوات الأخيرة، مُعرباً عن التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وكذا بحث سبل فتح مجالات جديدة من التعاون بما يتناسب مع حجم العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين المصري والمجري.

من جانبه، شدد الرئيس المجري على عمق وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر والمجر، وأعرب عن تقديره للمستوي المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وكذا للتنسيق المُستمر بين قيادتيّ البلدين.