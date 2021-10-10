محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مشروع Family Land بالزقازيق

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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بمشروع نادي العائلات Family Land التابع لمركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق، والمُقام على مساحة 1200 متر ومكون من طابقين، حيث يضم قاعة للمؤتمرات والاجتماعات ومنطقة لألعاب الأطفال ومطعم وكافية، ومزود بخدمات دورات مياه ومصلى بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، والذي يتم تنفيذه بمعرفة إحدى الشركات المطورة.

وشدد المحافظ في تصريحات له، الأحد، على الشركة المطورة بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع، والإلتزام بالجدول الزمني المحدد لدخوله الخدمة الفعلية طبقاً للتعاقد المبرم مع المحافظة، ولتحقيق الاستفادة منه لكونه يُعد متنفساً جديداً لأبناء مدينة الزقازيق.

وتفقد محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة مبني مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق، وإنشاء قاعات جديدة لمراكز علوم الحاسب الآلي لاستيعاب أكبر عدد من المتدربين للإستفادة من الأنشطة التي يقدمها المركز، مشددًا على الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل، واستخدام التصميمات الهندسية الحديثة لتتماشي مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية أن مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية، يقدم أنشطة متنوعة كتعلم اللغة الإنجليزية وتقديم دورات للتنمية البشرية والـ icdl والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تحسين مستوى آداء العاملين بالجهاز الإداري.