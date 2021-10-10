التحقيق مع مسؤولي المخازن في واقعة العثور على لقاح كورونا بترعة المنيا

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تجري النيابة العامة بالمنيا، تحت إشراف المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، تحقيقات موسعة مع 3 مسئولين المخزن الإقليمي للأدوية بالمحافظة، بينهم صيدلي وأمين مخازن وسائق المركبة، لكشف ملابسات العثور على 33 كرتونة تحتوي على 13214 امبول لقاح «سينو فارم» معدة لتطعيم 26428 مواطنا ضد فيروس كورونا المستجد، بجوار ترعة قرية ابشاق بمركز بني مزار شمال المنيا.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بإشراف اللواء محمد عبدالتواب، تحرياتها عن الواقعة، وإعداد تقرير بالتحريات لتقديمه للنيابة العامة، للتحقيق.

كما واصلت النيابة الإدارية بمركز بني مزار، برئاسة المستشار كمال دراز، مدير النيابة، تحقيقات في الواقعة، واستدعاء مسئولين للتحقيق معهم.

فيما أصدرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت ابو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بيان بخصوص واقعة العثور على كميات من لقاح كورونا «سينو فارم» بجوار ترعة قرية أبشاق بمركز بني مزار، شمال المنيا. أكد خلاله فتح باب تحقيق عاجل في الواقعة، وجاء نص البيان

أمر المستشار عزت ابو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة عثور عدد من المواطنين على كميات كبيرة من لقاح «فيروس كورونا» ملقاة بجوار احدي الترعة بنطاق مركز بني مزار، بمحافظة المنيا.

وكانت إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، قد رصدت تداول الواقعة الخميس 7 أكتوبر في عدد من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعرض الواقعة على رئيس الهيئة، كلف النيابة الإدارية بمركز بني مزار، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة وعرض الأوراق عليه عقب الانتهاء من التحقيقات .

وعلي الفور باشر النيابة الادارية بمركز بني مزار تحقيقاتها برئاسة المستشار كمال دراز، مدير النيابة، بقيد البلاغ بالقضية رقم 420 لسنة 2021، بني مزار وتشكيل فريق تحقيقات يضم كلا من المستشارين محمد يحي العطار، ومحمود خليفة، رئيسي النيابة .

من جانبة قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن التحقيقات ما زالت جارية حول أزمة العبوات الخاصة بلقاح فيروس كورونا التي عثر عليها ملقاة على جوانب أحد الترع في المنيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللقاح يخص عقار سينوفارم المخصص للقاح فيروس كورونا واشتملت على 33 كرتونة بنحو 26.844 ألف جرعة.

تابع المستشار محمد سمير، أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا الملقاة على أحد جوانب الترع في المنيا صلاحيتها مستمرة حتى عام 2023. وأشاد المتحدث باسم النيابة الإدارية بالكشف عن تلك الواقعة مؤكدا أنه فور انتهاء التحقيقات سيتم الإعلان عن كافة النتائج.

كشف المستشار محمد سمير أنه سيتم مخاطبة وزارة الصحة حول صلاحية اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال النظر في أمر إعادة استخدامها مرة أخرى من عدمه.

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه بعد اكتشاف الموظف الذي قام بإلقاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بجوار أحد الترع في المنيا سيتم فصله من الخدمة.