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بعد قضاء الطلاب اليوم الدراسي على الأرض.. عزل مدير مدرسة بالخانكة

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بعد قضاء الطلاب اليوم الدراسي على الأرض.. عزل مدير مدرسة بالخانكة بعد قضاء الطلاب اليوم الدراسي على الأرض.. عزل مدير مدرسة بالخانكة

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اصدر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قرار باحالة مدير مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة للتحقيق وعزله من منصبه وتعيين مدير اخر بدلا منه في واقعة جلوس طلاب احدي الصفوف بالمدرسة على الارض لعدم وجود مقاعد دراسية.

واشار وكيل الوزراة انه تم ارسال لجنة من الابنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمه لهم وسيجلس الطلاب تحت أي ظرف اعتبارا من الغد على مقاعد طلابية.

جاء ذلك على خلفية تداول صور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بجلوس طلاب مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة على الارض وقضائهم اليوم الدراسي دون مقاعد.

المصرى اليوم

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