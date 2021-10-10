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إعلان تفاصيل حفل قصر عابدين لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم

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إعلان تفاصيل حفل قصر عابدين لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم إعلان تفاصيل حفل قصر عابدين لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم

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يواصل المطرب مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم بروفات التحضير اليومية أستعدادًا لحفلهما المرتقب، الجمعة 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، بقصر عابدين، ويأتي الحفل للاحتفال بتراث من الأغاني السينمائية على مدار تاريخ الفن السابع، تنظيم mbc.

ويتضمن الحفل مُختارات مميزة من الأغاني من موسيقى الأفلام بتوزيع أوركسترالي جديد، منها «عشانك يا قمر» لـ عبدالحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، و«قلبي دليلي» لـ ليلى مراد من فيلم «قلبي دليلي»، و«الدنيا ريشة في هواه» لـ سعد عبدالوهاب من فيلم «علموني الحب»، وغيرها العدد من الأغاني المميزة.

المصرى اليوم

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