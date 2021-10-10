شيخ الأزهر: لا يمكننا التفريق بين المسلمين والمسيحيين في الشارع المصري

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زار جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للكنيسة الأنجليكانية في العالم، الأحد، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رفقة وفد كنسي على رأسه الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وعدد من قيادات الطائفة في العالم.

وقال ويلبي، خلال اللقاء: «في الوقت الذي نعيش فيه أزمات في كل أنحاء العالم نحاول مد جسور من التفاهم والود.. الإمام الطيب يقود سفينة الأزهر بكل حكمة في أوقات صعبة في مصر والعالم الإسلامي».

وأشار ويلبي إلى العلاقات الطيبة التي تجمع الأئمة في بريطانيا بالقساوسة، متمنيًا أن يتعاون الأزهر مع إقليم الإسكندرية الذي يرأسه المطران سامي فوزي وهو باحث جاد ورئيس أساقفة وطني ومحب للجميع.

من جانبه، رحب شيخ الأزهر بزيارة ويلبي الذي وصفه بالأخ العزيز ورجل السلام، مؤكدًا أنه ألغى زيارته لفرنسا وعاد إلى القاهرة قادمًا من روما لاستقباله والترحيب به في مشيخة الأزهر.

وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر لديه برنامج لتدريب الأئمة من كل أنحاء العالم لدراسة القضايا الساخنة على الساحة الآن وفي مقدمتها العلاقة بين المسلمين والآخرين وحقوق المواطنة ورعاية السلام والاندماج الإيجابي في هذه المجتمعات، مؤكدًا أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي أرسلت 3 مجموعات لتدريب الأئمة وبرعاية السفارة البريطانية بمصر.

واستكمل: «في شارعنا المصري لا يمكننا التفريق بين المسلمين والمسيحيين»، مؤكدًا أن المطران منير حنا كان له دور كبير في دعم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، لأنه قلب متسع للجميع، مثنيًا على مشروع مركز المطران منير للدراسات الإسلامية المسيحية الذي تؤسسه الكنيسة الأسقفية بمصر.

فيما قال الدكتور منير حنا، الرئيس الشرفي لإقليم الإسكندرية، إن مركز الدراسات الإسلامية المسيحية سيمنح درجات علمية وغير علمية لطلاب من مختلف دول العالم كما سيطلق مبادرات لحل الصراعات والتعايش السلمي، مطالبًا جامعة الأزهر بالتعاون معه في هذا المشروع.

وفي نهاية اللقاء، قدم ويلبي لشيخ الأزهر صورة من النسخة الأصلية للقرآن الكريم موجودة في مدينة بريمنجهام بإنجلترا، بينما أهداه شيخ الأزهر نسخة من القرآن باللغة الإنجليزية وتوضع في مكتبة قصر لامبث.