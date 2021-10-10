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«النقل»: انتهاء مشروع ازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه

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«النقل»: انتهاء مشروع ازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه «النقل»: انتهاء مشروع ازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه

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أعلنت وزارة النقل، الأحد، أنه تم الانتهاء من مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر سفاجا/ القصير / مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه.

جاء ذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للطرق الذي يهدف إلى إضافة 7000 كم طرق إلى أطوال الشبكة الحالية ليصل إجمالي أطواله إلى 30 ألف كيلو متر.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المشروع يأتي استكمالاً لخطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر، حيث سبق إنهاء ازدواج الطريق لمسافة 35 كم جنوب مدينة سفاجا، وتم انشاء مسار جديد موازي للطريق القائم بعدد 2 حارة بإجمالي عرض 9.2 متر، لافتًا إلى أنه يعد من أهم مشروعات الطرق بمحافظة البحرالأحمر، حيث يساهم في سرعة الوصول للمدن الرئيسية في البحر الأحمر، كما يخدم الطريق أهداف التنمية السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية الواقعة على امتداد مساره، حيث إنه يمتد من سفاجا مباشرة إلى مرسى علم.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تنفذ 10 مشروعات في مجال الطرق في نطاق محافظة البحر الأحمر بإجمالي تكلفة 3.38 مليار جنيه، وأهمها رفع كفاءة وتطوير طريق الزعفرانة / رأس غارب بطول 103 كم ورفع كفاءة وتطوير طريق برنيس / الشلاتين / أبورماد / حلايب بطول 280 كم، مشيرًا إلى أنه جاري حاليًا إعداد دراسة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة طريق القصير- قفط ضمن المحاور العرضية الهامة التي تربط ساحل البحر الأحمر بوداي النيل وصعيد .

المصرى اليوم

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