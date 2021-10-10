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"المرشد" يبحث المشروعات التنموية التي يمولها صندوق التنمية بكوسوفو

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"المرشد" يبحث المشروعات التنموية التي يمولها صندوق التنمية بكوسوفو "المرشد" يبحث المشروعات التنموية التي يمولها صندوق التنمية بكوسوفو
خلال استقباله بالرياض نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية

استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية جمهورية كوسوفو دونيكا جيرفالا شوارتز، في مقر الصندوق اليوم؛ حيث بحث الجانبان خلال اللقاء المشروعات التنموية القائمة التي يموّلها الصندوق في جمهورية كوسوفو.

ومن خلال اللقاء عبّرت الوزيرة شوارتز عن شكرها لحكومة المملكة العربية على مساهمتها ودعمها للمشروعات التنموية في جمهورية كوسوفو من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وكذلك أهمية تعزيز علاقة مستدامة مع الصندوق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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