التحقيق مع مسؤولي المخازن في واقعة العثور علي لقاح كورونا بترعة المنيا

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تجري النيابة العامة بالمنيا، تحت إشراف المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، تحقيقات موسعة مع 3 مسؤولين بالمخزن الإقليمي للأدوية بالمحافظة، بينهم صيدلي وأمين مخازن وسائق المركبة، لكشف ملابسات العثور على 33 كرتونة تحتوي على 13214 امبول لقاح «سينو فارم» معدة لتطعيم 26428 مواطنا ضد فيروس كورونا المستجد، بجوار ترعة قرية ابشاق بمركز بني مزار شمال المنيا.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بإشراف اللواء محمد عبدالتواب، تحرياتها عن الواقعة، وإعداد تقرير بالتحريات لتقديمه للنيابة العامة للتحقيق.

كما واصلت النيابة الإدارية بمركز بني مزار، برئاسة المستشار كمال دراز، مدير النيابة، تحقيقات في الواقعة، واستدعاء مسئولين للتحقيق معهم .

فيما أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بيانا بخصوص واقعة العثور على كميات من لقاح كورونا «سينو فارم» بجوار ترعة قرية أبشاق بمركز بني مزار، شمال المنيا، أكد خلاله فتح باب تحقيق عاجل في الواقعة.