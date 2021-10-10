محافظ القليوبية: انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة في أول يوم دراسي

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أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، في أول يوم من العام الجديد.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ يرافقه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربوية والتعليم، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، مدرسة منارات الفكر الخاصة للغات بالقناطر الخيرية في أول يوم دراسي، حيث أكد المحافظ على انتظام سير العملية التعليمية وانتظام العمل بالمدرسة.

وخلال الجولة تفقد الفصول الدراسية لجميع المراحل الدراسية بالمدرسة، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفصول والتزام التباعد والتهوية الجيدة داخل الفصول وتوفير جو ملائم للطلاب لسير العملية على الوجه الأكمل حفاظا على صحة الطلاب بالمدرسة.

وأكد محافظ القليوبية ضرورة التنسيق المستمر بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية والرعاية الصحية مع تواجد الزائرة الصحية أو المشرفة الطبية بالمدارس، مضيفا أنه تم تخصيص الحصة الأولى لتوعية الطلاب بانتصارات أكتوبر المجيدة ودور القوات المسلحة المستمر في حماية الجبهة الداخلية والخارجية، وفي المشاركة في التنمية، وتعريف الطلاب بأهم الإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وشدد «الهجان»، على رؤساء المدن وشرطة المرافق باستمرار حملات رفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكدًا على دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه، وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

جاء التفقد بحضور سماح إبراهيم، وكيل المديرية، وعصام عادل، مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، وخالد الشربيني، مدير عام الإدارة التعليمية.