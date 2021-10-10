محافظ الجيزة: استقبال 2.5 مليون طالب بـ3 آلاف مدرسة خلال اليوم الأول للعام الدراسي

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في أول أيام العام الدراسي الجديد، شارك اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الطلاب حضور طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة السعيدية الثانوية.

وأشار المحافظ إلى أن العام الدراسي الجديد شهد استقبال ٢.٥ مليون طالب وطالبة داخل ٣ آلاف مدرسة، مؤكدًا على إنتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس، وسط تطبيق كامل للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الدولة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمنظومة التعليمية وتطبيق نظم التعليم الحديث، مؤكدًا على دخول ٧١ مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى ١٧٢٤ فصلاً دراسياً.

ووجه وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكيد على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم، والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات والإهتمام بالنظافة وغسل الأيدي والتباعد وضرورة إرتداء الكمامات الطبية مع تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين وفقا للقرارات الوزارية المحددة لذلك .

وتفقد غرف العزل والتأكد من تواجد الزائرات الصحيات وأدوات التعقيم، التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، وكذا تفقد عددآ من الفصول الدراسية وفصول الطلاب من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ومراجعه أعمدة الإنارة ورفع أي مخلفات أولا بأول.