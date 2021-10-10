وزير القوى العاملة يُسلَّم 297 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة

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سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأحد، 297 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، في إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير «حياة كريمة» لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بها على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.

وقال الوزير في بيان، الأحد، إن الدولة المصرية تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة «مصر بكم أجمل» لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.

وأضاف وزير القوى العاملة أن ذوي الهمم والعزيمة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وأشار الوزير إلى أن العقود التي يتم تسليمها اليوم مقدمة من الدولة المصرية، وليس من مسؤول أو جهة معينة، لافتا إلى أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي، قد أولتها كل الاهتمام، وأعطت التوجيهات بتقديم كافة صور الرعاية لهذه الفئة، حتى يحيوا حياة كريمة لائقة.

وكرم الوزير 20 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثماري التي قامت بتوفير العقود لأبنائنا من هذه الفئة. وطالب التأكد من استمارة رقم (1) تأمينات، التي تفيد استلامهم للعمل وحصولهم على مستحقاتهم التي كفلها القانون لهم مثلهم في ذلك مثل غيرهم من الأشخاص الطبيعيين، وتأكيداً على مبدأ الشفافية والمصداقية أمام المواطنين.