أخبار عاجلة

تعليق مثير من موسيماني عقب تعادل الأهلي مع بطل النيجر -
عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر -
الأهلي يتعادل مع غزل المحلة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2005 -
«الأهلي يدفع فلوس بالدولار أونطة».. أحمد فوزي يهاجم موسيماني بسبب بانون -
مرشح رئاسي جزائري سابق: جرائم فرنسا لا تسقط بالتقادم -
عودة كاملة للمسجد الحرام -
مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة" -
الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قناة السعودية تشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا -
شاهد.. إزالة علامات التباعد بالحرم المكي الشريف -
اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير القوى العاملة يُسلَّم 297 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة

Print
وزير القوى العاملة يُسلَّم 297 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة وزير القوى العاملة يُسلَّم 297 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأحد، 297 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، في إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح بتوفير «حياة كريمة» لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بها على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.

وقال الوزير في بيان، الأحد، إن الدولة المصرية تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة « بكم أجمل» لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.

وأضاف وزير القوى العاملة أن ذوي الهمم والعزيمة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وأشار الوزير إلى أن العقود التي يتم تسليمها اليوم مقدمة من الدولة المصرية، وليس من مسؤول أو جهة معينة، لافتا إلى أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي، قد أولتها كل الاهتمام، وأعطت التوجيهات بتقديم كافة صور الرعاية لهذه الفئة، حتى يحيوا حياة كريمة لائقة.

وكرم الوزير 20 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثماري التي قامت بتوفير العقود لأبنائنا من هذه الفئة. وطالب التأكد من استمارة رقم (1) تأمينات، التي تفيد استلامهم للعمل وحصولهم على مستحقاتهم التي كفلها القانون لهم مثلهم في ذلك مثل غيرهم من الأشخاص الطبيعيين، وتأكيداً على مبدأ الشفافية والمصداقية أمام المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر

عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة"

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة"

مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر

مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر

خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي

خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي