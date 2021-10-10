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برلمانية: تكريم ابناء الشهداء في اول يوم دراسي دليل على حفظ الدولة للجميل

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برلمانية: تكريم ابناء الشهداء في اول يوم دراسي دليل على حفظ الدولة للجميل برلمانية: تكريم ابناء الشهداء في اول يوم دراسي دليل على حفظ الدولة للجميل

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قالت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، إن القوات المسلحة تضرب اروع المثل في حفظ الجميل بدعم اسر الشهداء وذويهم، مشيدة بتكريم القوات المسلحة للطلبة ابناء الشهداء في مدارسهم خلال اول ايام الدراسة .

واكدت النائبة سكينة سلامة، انها باعتبارها زوجة الشهيد العقيد هاني سليمان من شهداء القوات المسلحة، تري أن الرئيس الانسان عبدالفتاح يعلمنا جميعا كيفية حفظ الجميل ودائما ما تثبت القوات المسلحة انها سند لابناء الوطن .

وأشادت بتكريم القوات المسلحة نجلها محمود ابن الشهيد عقيد اركان حرب هانى سليمان في اول يوم دراسي بمدرسته بمدينة بالزقازيق وذلك وسط فخر واعتزاز بما قدمه شهداء الوطن من اجل الامن والامان .

ووجهت سكينة سلامة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وحميع قيادات القوات المسلحة على دعمهم الدائم لأسر الشهداء والاهتمام المستمر الذي يعكس حرص الدولة على أسر الشهداء .

المصرى اليوم

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