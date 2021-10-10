«الصحة»: ضبط 27 طن «حلوى المولد» وأغذية غير صالحة للاستهلاك بالمحافظات

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 27 طن و239 كيلو جرام حلوى وأغذية متنوعة، و605 لترات من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي نفذتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشأت الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضي وحتى أمس السبت، بالتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين.

وأشار «مجاهد»، إلى المرور على 1407 منشآت غذائية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية، لافتًا إلى إعدام 11 طن و807 كيلو جرام من الحلوى والأغذية المتنوعة و605 لترات من العصائر والمياه المعبأة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تم ضبط 15 طن و432 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة والحلوى، للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم سحب 3 آلاف و884 عينة من المواد الخام للحلويات والأغذية المتنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وارسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ولفت «عيد»، إلى تحرير 1576 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 232 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مؤكدًا استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.