وحدة مناهضة العنف بـ«عين شمس» تنظم ورشة عمل لتدريب الاخصائيين على التعامل مع ذوى الإعاقة

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تزامنا مع بداية العام الأكاديمي الجديد وتحت رعاية د. محمود المتيني، رئيس الجامعة، د. عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ود. هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظمت وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالتعاون مع مركز ذوى الإعاقة بالجامعة ورشة عمل للاخصائيين والاكاديمين بالكليات من مكاتب رعاية الشباب ومكاتب الدعم الاكاديمى وغيرهم من المنوطين بالتعامل مع ذوى الإعاقة.

وأوضحت د. هند الهلالى مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش، في بيان، الأحد، أن الوحدة برئاسة سيادتها، بالتعاون مع وحدة ذوى الاعاقة برئاسة د. رانا الهلالى تقدم حزمة من الخدمات وورش العمل الموجهة إلى الفتيات ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن أولى الأنشطة بدأت بالورشة التي تعقد اليوم والتى تهدف إلى تدريب المشاركين على مهارات التواصل الفعال والطريقة السليمة لاستقبال الحالات التي تتعرض لأى من أنواع العنف أو التحرش أو التنمر داخل الجامعة، مع تدريبهم على كيفية ادارة الحالة والتعامل معها من الناحية النفسية والاجتماعية واحالتها إلى وحدة مناهضة العنف لاتخاذ اللازم .

يحاضر في ورشة العمل التي تمتد على مدار اليوم د. عبدالوهاب جودة رئيس قسم الاجتماع السابق بكلية الاداب، الدكتور ايهاب المصرى محاضر تدريبي بجامعة عين شمس، الدكتورة أمانى عبدالعال اخصائى نفسى اكلينيكى.