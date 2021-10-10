بتكريم الفريق جلال الهريدي.. إنطلاق احتفال «حماة وطن» بانتصارات حرب اكتوبر

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بدأ فاعليات حزب حماة الوطن للاحتفال بالذكرى 48 لانتصارات حرب اكتوبر المجيدة، اليوم، تزامنا مع تدشين امانة محافظة المنوفيه بقيادة النائب احمد بهاء شلبي امين عام الحزب بمحافظة المنوفية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب،

حضر الاحتفالية، الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة، واللواء طارق نصير امين عام الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والفريق اسامة الجندي عضو مجلس الشيوخ، واللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، واللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والدكتور احمد عطيفي امين تنظيم الحزب .

وقال النائب طارق نصير، الأمين العام للحزب، خلال الاحتفالية، أن الحزب يسعي خلال الفترة الحالية لتمكين الشباب والمرأة من العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، تزامنا مع الرؤية السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي وضعها منذ وصوله إلى الحكم، بالاضافة إلى رفع الوعي الاجتماعي للمواطن، من خلال إطلاق عدد من الانشطة الحزبية التي تركتز على التوعية السياسية، والتوعية بإهمية المشروعات القومية والتنموية التي يتم إطلاقها.

وقال النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن انتصارات حرب أكتوبر، تمثل دعوة صريحة للأجيال الحالية للتشارك والتكاتف من أجل بناء الوطن، والوقوف خلف القيادة السياسية.

يذكر أن احتفالية حزب حماة الوطن بالذكرى الثامنة والاربعين لنصر اكتوبر والذي يأتي تزامنا مع تدشين امانة محافظة المنوفيه

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، والذي قدمه الاعلامي والفنانن تامر شلتوت، كما شهد فيلم تسجيلي يستعرض اداء امانة المحافظة والاعلان عن اول وحدة حزبية رقمية وعرض فيديو توضيحي للوحدة

وشهد الحفل عرض اوبريت لاحتفالات ٦ اكتوبر، تكريم الفريق جلال هريدي، رئيس الحزب، ومؤسس الصاعقة، لما قدمة من تضحيات من اجل الوط، والنهوض بالعمل الحزبي، كما تم تكريم كوادر الحزب بالمحافظة لما قدموا من مجهودات خلال الشهور التأسيسية الاولى للحزب بالمحافظة.