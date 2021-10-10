محافظ كفر الشيخ يشارك في وضع حجر أساس مستشفي 900900 بجامعة طنطا

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شارك اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية اليوم الاحد، وضع حجر الأساس لمستشفى 900900 التابعة لجامعة طنطا.

وقال محافظ كفرالشيخ، في تصريحات له، الأحد، إن مستشفى 900900 الحلم الذي يتحقق يوم بعد يوم كمنارة مضيئة لوسط الدلتا كأول مستشفى ذكي، تم تصميمه طبقاً لأحدث منظومات لتصميم المستشفيات عالمياً ليس فقط ليقدم خدماته الصحية، ولكن أيضا ليعكس قوة الإرادة والمحبة والدعم الشعبي والانتماء الوطني.

وأضاف أن فكرة إنشاء مستشفى 900900 تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏لتقديم خدمة طبية متميزة وبجودة عالية لأبناء إقليم الدلتا، ‏موضحًا أن المستشفى تم تصميمه بمواصفات عالمية .

وجدير بالذكر أن المشروع سيتم إنشاءه على 3 مراحل بإجمالي مسطحات بنائية الف متر مربع بتكلفة تتجاوز المليار جنيه ويتكون المشروع من 3 مبان تضم مستشفى الطوارئ ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفى الرعاية الصحية بطاقة استيعابية 600 سرير و30 غرفة عناية مركزة.