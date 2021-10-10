محافظ المنوفية يفتتح مدرسة منشأة دملو الإعدادية الجديدة (تفاصيل)

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استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، جولته الميدانية بمركز ومدينة قويسنا بمتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع كوبري علوي عرب الرمل / أجهور الرمل الجديد بالطريق الزراعي القاهرة – الاسكندرية بطول 1500م تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من إنشاء الكوبري تطوير شبكات الطرق والكباري لتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمركز ومدينة قويسنا وبحضور مهندسي الشركة المنفذة، رئيس الوحدة المحلية مركز ومدينة قويسنا، اليوم الأحد.

ويشمل الكوبري 3 حارات مرورية بطول 3،5 م لكل إتجاه وبإجمالي 24 م وسيتم استكماله لقرية اجهور الرمل ليصبح طوله 1500م، بالإضافة إلى التوسعات السطحية على جانبي الطريق بعرض يتراوح من 5 – 8 م، بنسبة تنفيذ طبقاً للوزن النسبي 32,7 % من إجمالي المشروع .

وإفتتح محافظ المنوفية مدرسة منشأة دملو الإعدادية المشتركة (إحلال كلي) بإجمالي 12 فصل دراسي وبقيمة تعاقدية ما يقرب من 7 مليون جنيه، حيث قام المحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة، وأدار حوارًا مع الطلاب للإطمئنان على سير العملية التعليمية خلال اليوم الأول للعام الدراسي والحصص المقررة، كما تابع نسب الحضور والغياب بالمدرسة، جاء ذلك بحضور المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والاستاذ جمال أمين مدير الإدارة التعليمية.

يأتي هذا في إطار إهتمام محافظ المنوفية بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والإبتكار، مشيرًا إلى الإهتمام التي توليه الدولة بقطاع التعليم وتقديم كل أوجه الدعم بإعتباره قاطرة التنمية والبناء، ومؤكدًا على ضرورة النهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة والعمل على تحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب لتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.