أخبار عاجلة

تعليق مثير من موسيماني عقب تعادل الأهلي مع بطل النيجر -
عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر -
الأهلي يتعادل مع غزل المحلة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2005 -
«الأهلي يدفع فلوس بالدولار أونطة».. أحمد فوزي يهاجم موسيماني بسبب بانون -
مرشح رئاسي جزائري سابق: جرائم فرنسا لا تسقط بالتقادم -
عودة كاملة للمسجد الحرام -
مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة" -
الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قناة السعودية تشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا -
شاهد.. إزالة علامات التباعد بالحرم المكي الشريف -
اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ المنوفية يفتتح مدرسة منشأة دملو الإعدادية الجديدة (تفاصيل)

Print
محافظ المنوفية يفتتح مدرسة منشأة دملو الإعدادية الجديدة (تفاصيل) محافظ المنوفية يفتتح مدرسة منشأة دملو الإعدادية الجديدة (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، جولته الميدانية بمركز ومدينة قويسنا بمتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع كوبري علوي عرب الرمل / أجهور الرمل الجديد بالطريق الزراعي القاهرة – الاسكندرية بطول 1500م تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من إنشاء الكوبري تطوير شبكات الطرق والكباري لتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمركز ومدينة قويسنا وبحضور مهندسي الشركة المنفذة، رئيس الوحدة المحلية مركز ومدينة قويسنا، اليوم الأحد.

ويشمل الكوبري 3 حارات مرورية بطول 3،5 م لكل إتجاه وبإجمالي 24 م وسيتم استكماله لقرية اجهور الرمل ليصبح طوله 1500م، بالإضافة إلى التوسعات السطحية على جانبي الطريق بعرض يتراوح من 5 – 8 م، بنسبة تنفيذ طبقاً للوزن النسبي 32,7 % من إجمالي المشروع .

وإفتتح محافظ المنوفية مدرسة منشأة دملو الإعدادية المشتركة (إحلال كلي) بإجمالي 12 فصل دراسي وبقيمة تعاقدية ما يقرب من 7 مليون جنيه، حيث قام المحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة، وأدار حوارًا مع الطلاب للإطمئنان على سير العملية التعليمية خلال اليوم الأول للعام الدراسي والحصص المقررة، كما تابع نسب الحضور والغياب بالمدرسة، جاء ذلك بحضور المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والاستاذ جمال أمين مدير الإدارة التعليمية.

يأتي هذا في إطار إهتمام محافظ المنوفية بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والإبتكار، مشيرًا إلى الإهتمام التي توليه الدولة بقطاع التعليم وتقديم كل أوجه الدعم بإعتباره قاطرة التنمية والبناء، ومؤكدًا على ضرورة النهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة والعمل على تحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب لتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعليق مثير من موسيماني عقب تعادل الأهلي مع بطل النيجر

تعليق مثير من موسيماني عقب تعادل الأهلي مع بطل النيجر

عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر

عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر

الأهلي يتعادل مع غزل المحلة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2005

الأهلي يتعادل مع غزل المحلة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2005

«الأهلي يدفع فلوس بالدولار أونطة».. أحمد فوزي يهاجم موسيماني بسبب بانون

«الأهلي يدفع فلوس بالدولار أونطة».. أحمد فوزي يهاجم موسيماني بسبب بانون