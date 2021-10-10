أخبار عاجلة

تعليق مثير من موسيماني عقب تعادل الأهلي مع بطل النيجر -
عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر -
الأهلي يتعادل مع غزل المحلة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2005 -
«الأهلي يدفع فلوس بالدولار أونطة».. أحمد فوزي يهاجم موسيماني بسبب بانون -
مرشح رئاسي جزائري سابق: جرائم فرنسا لا تسقط بالتقادم -
عودة كاملة للمسجد الحرام -
مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة" -
الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قناة السعودية تشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا -
شاهد.. إزالة علامات التباعد بالحرم المكي الشريف -
اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

Print
موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية مساء اليوم الأحد صوب ملعب ملعب «أليانز ستاديوم» في مدينة تورينو الإيطالية من أجل متابعة المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية للعام 2021 والتي تجمع بين منتخبي إسبانيا وفرنسا.

وتأهل منتخب إسبانيا للمباراة النهائية بعد فوزه في الدور قبل النهائي على منتخب إيطاليا بطل أوروبا بنتيجة 2-1، فيما تأهل منتخب فرنسا بعد مباراة ماراثونية أمام نظيره منتخب بلجيكا حسمها بنتيجة 3-2.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية:

تنطلق مباراة فرنسا مع إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة وعند العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

يحتضن ملعب «أليانز ستاديوم» في مدينة تورينو الإيطالية مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

سيتم بث مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية عبر قناة بي.إن سبورتس أتش دي 1 beIN Sports 1 HD Premium.

يقوم المعلق الشهير رؤوف خليف بالتعليق على مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعليق مثير من موسيماني عقب تعادل الأهلي مع بطل النيجر

تعليق مثير من موسيماني عقب تعادل الأهلي مع بطل النيجر

عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر

عبدالحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر

الأهلي يتعادل مع غزل المحلة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2005

الأهلي يتعادل مع غزل المحلة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2005

«الأهلي يدفع فلوس بالدولار أونطة».. أحمد فوزي يهاجم موسيماني بسبب بانون

«الأهلي يدفع فلوس بالدولار أونطة».. أحمد فوزي يهاجم موسيماني بسبب بانون