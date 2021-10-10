موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية مساء اليوم الأحد صوب ملعب ملعب «أليانز ستاديوم» في مدينة تورينو الإيطالية من أجل متابعة المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية للعام 2021 والتي تجمع بين منتخبي إسبانيا وفرنسا.

وتأهل منتخب إسبانيا للمباراة النهائية بعد فوزه في الدور قبل النهائي على منتخب إيطاليا بطل أوروبا بنتيجة 2-1، فيما تأهل منتخب فرنسا بعد مباراة ماراثونية أمام نظيره منتخب بلجيكا حسمها بنتيجة 3-2.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية:

تنطلق مباراة فرنسا مع إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة وعند العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

يحتضن ملعب «أليانز ستاديوم» في مدينة تورينو الإيطالية مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

سيتم بث مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية عبر قناة بي.إن سبورتس أتش دي 1 beIN Sports 1 HD Premium.

يقوم المعلق الشهير رؤوف خليف بالتعليق على مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.