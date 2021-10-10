نجاة وزير بالحكومة ومحافظ عدن من تفجير بسيارة مُفخخة

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قتل خمسة أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح الأحد في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبا يقل مسؤولين في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، وفق مصادر أمنية أوضحت أن المسؤولين نجوا من الانفجار.

وقال مصدر أمني يمني: "انفجرت سيارة ملغومة كانت تقف في الخط العام بشارع المعلا أثناء مرور موكب مسؤولين بينهم محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة والأسماك سالم السقطري وقيادي آخر".

وبحسب المصدر، نجا المسؤولون الثلاثة من الانفجار.

وتشكّل عدن، المدينة الساحلية الجنوبية، المقرّ المؤقت للحكومة اليمنية منذ أن طردها المتمرّدون الحوثيون من العاصمة صنعاء في الشمال في 2014.

ولملس ووزير الزراعة مسؤولان في المجلس الانتقالي الجنوبي، الذراع السياسية للانفصاليين الجنوبيين الذين انضموا العام الماضي الى حكومة وحدة تقاتل الحوثيين المدعومين من إيران في شمال البلاد، بعد مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية.

عملية "إرهابية"

وأمر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك "الجهات المختصة بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات العملية الإرهابية الجبانة وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يستهدف أمن واستقرار عدن"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ونقلت الوكالة أن المحافظ والوزير أكدا "أنهما بحالة جيدة ولم يمسهما مكروه".

ولم تتبنّ أي جهة حتى الآن التفجير الذي يعدّ الأكثر عنفا في عدن منذ الانفجار الذي استهدف مطار عدن في ديسمبر الفائت بصواريخ بالستية.

واستهدف الهجوم في حينه مبنى المطار عند وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إليه وأدى إلى سقوط 26 قتيلا على الأقل، من بينهم ثلاثة موظفين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصحافي.

واتهمت الحكومة في حينه الحوثيين بتنفيذ الاعتداء. وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بعد أشهر أن الاعتداء نفذ بصواريخ شبيهة بتلك التي يستعملها الحوثيون وقد أطلقت من مناطق واقعة تحت سيطرتهم.

وكان اليمن الجنوبي مستقلا الى أن أعيد توحيد البلاد في العام 1990، لكن بقي هناك تيار مؤيد للانفصال.

وتضم القوات الموالية للحكومة في الجنوب حيث تتمركز السلطة، فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. وخاضت هذه الفصائل في 2019 معارك مع القوات الحكومية، متهمة الحكومة بالفساد.

وعملت السعودية على إنهاء الخلافات، وتوسطت لتشكيل حكومة تمثّل كل الفصائل بهدف التفرغ لمقاتلة الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن المجاور للمملكة.