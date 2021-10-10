خلال 3 أيام.. أمانة جدة تنفذ 9902 جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

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شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الثلاثة الأيام الماضية، 9902 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 67 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 82 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.