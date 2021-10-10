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متحدث "النقل": يجب ألا تزيد نسبة الركاب في الحافلات على 50%

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متحدث "النقل": يجب ألا تزيد نسبة الركاب في الحافلات على 50% متحدث "النقل": يجب ألا تزيد نسبة الركاب في الحافلات على 50%
قال: نتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من #كورونا بشكل مستمر يومياً

متحدث

أكد متحدث الهيئة العامة للنقل صالح إبراهيم الزويد أنه ابتداءً من اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 يشترط تلقي الجرعتين من لقاحات #كورونا لاستخدام وسائل النقل.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات في المملكة: نتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من #كورونا بشكل مستمر يومياً في الحافلات والقطارات ومركبات تطبيقات النقل.

وتابع: يجب ألا تزيد نسبة الركاب في الحافلات والعبّارات والدرجة السياحية في القطارات على 50%.

ويجب على كل المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة النقل الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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