متحدث "النقل": يجب ألا تزيد نسبة الركاب في الحافلات على 50%

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قال: نتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من #كورونا بشكل مستمر يومياً

أكد متحدث الهيئة العامة للنقل صالح إبراهيم الزويد أنه ابتداءً من اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 يشترط تلقي الجرعتين من لقاحات #كورونا لاستخدام وسائل النقل.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: نتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من #كورونا بشكل مستمر يومياً في الحافلات والقطارات ومركبات تطبيقات النقل.

وتابع: يجب ألا تزيد نسبة الركاب في الحافلات والعبّارات والدرجة السياحية في القطارات على 50%.

ويجب على كل المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة النقل الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة.