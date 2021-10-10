في اليوم العالمي للصحة النفسية .. كم مرة زرت طبيبًا نفسيًا؟

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تحيي المنظمات والحكومات اليوم العالمي للصحة النفسية، الأحد، بهدف زيادة وعي الأفراد وتثقيفهم وتقليل وصمة العار حول أمراض الصحة العقلية، تحت شعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع: لنجعل هذا الشعار واقعاً!».

ويُعد هذا اليوم فرصة للمنظمات ليس فقط لزيادة الوعي بأهمية الصحة النفسية، لكن أيضًا لتوفير الأموال حتى تتمكن من الوصول إلى شخص آخر مصاب وتغيير حياته للأفضل.

وبحسب توقعات منظمة الصحة العالمية، فإن الاكتئاب أخطر مرض يسبب عبئًا على المريض وعلى الدولة يليه أمراض القلب ثم حوادث الطرق، مشيرةً إلى أن مرض الاكتئاب في ازدياد مستمر.

وذكر الدكتور طارق عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لـ«الزهايمر»، في تصريحات سابقة له، إن مصر بها 5 ملايين مكتئب، مشيرًا إلى أن هناك اختلافًا كبيرًا بين مرض الاكتئاب الذي يحتاج إلى تدخل الطبيب النفسي، وبين الأعراض الاكتئابية المرتبطة أكثر بظروف الحياة اليومية المعتادة كالشعور بالغضب، الضيق، الضجر، أو أي موقف طارئ.

زيارة الأطباء النفسيين أم المشعوذين

كان المركز القومي للبحوث أشار خلال إحدى دراساته التي صدرت قبل سنوات إلى أن 70% من المصريين يترددون على «المطببين الشعبيين» عند الإصابة بأحد الأمراض النفسية، وأن 74% من المصريين بينهم مشاهير وفنانون يؤمنون بالخرافات، بينما يوجد نحو مليون مصري على الأقل يعتقدون بأنهم مصابون بمس من الجن.

وتصل قيمة ما يصرفه المصريون على الدجل والشعوذة سنويًا إلى 50 مليار جنيه، وكانت قبل 10 سنوات، وفقًا لدراسة المركز 10 مليارات جنيه، أي زادت من 3 إلى 5 أضعاف.

وبسبب هذا الوضع، تعاني مصر من قلة عدد الأطباء النفسيين، إذ يبلغ عدد الأطباء بصفة عامة 250 ألفًا، والأطباء النفسيين يمثلون نحو 1% منهم، أي أنه لن يتجاوز 1000 طبيب مقابل 300 ألف دجال ومشعوذ.

وتقدم مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خدمات واستشارات الصحة النفسية وعلاج الإدمان من خلال العيادات الخارجية أو العلاج في الأقسام الداخلية بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية التابعة للأمانة، بالإضافة إلى تقديم خدمة استشارات الصحة النفسية المجانية عبر خدمة الخط الساخن على مدار الـ 24 ساعة يوميًا، وذلك من خلال الرقمين «08008880700، 0220816831».