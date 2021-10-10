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«عطية» يكلف «أمانة المحامين» بالترتيب لعقد الجمعية العمومية للنقابة

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«عطية» يكلف «أمانة المحامين» بالترتيب لعقد الجمعية العمومية للنقابة «عطية» يكلف «أمانة المحامين» بالترتيب لعقد الجمعية العمومية للنقابة

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كلف رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الأمانة العامة، وأمانة الصندوق بالنقابة، اليوم، بترتيب كافة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية السنوية العادية للمحامين، على أن يحدد موعدها، بحيث لا يتجاوز انعقادها نهاية ديسمبر من العام الجاري.

وجاء بنص التكليف كالتالي: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتنفيذاً لأحكام المواد من 124، وحتى 127 منه، أولا: تكلف الأمانة العامة وأمانة الصندوق، بالتنسيق مع الإدارة القانونية للنقابة بترتيب كافة الاجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية السنوية العادية للمحامين، والتي كان مقررا عقدها في يونيو الماضي، وتم تأجيلها».

وأضاف: «وذلك عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون المحاماة ـ إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية لورود تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحسابات الختامية، على أن يحدد موعد الجمعية في موعد لا يجاوز نهاية ديسمبر من العام الجاري».

واختتم: «ثانيا: تكلف الإدارة المالية بمتابعة ورود تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنوات محل الفحص واللازمة لعقد الجمعية العمومية العادية».

المصرى اليوم

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