أخبار عاجلة

محافظ المنوفية يوزع كراسي كهربائية ومساعدات مالية على 77 حالة -
حركة أمل: العنف في بيروت يهدف لإحياء الفتنة الداخلية -
منتجي الدواجن: ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا سبب زيادة سعر البيض -
أهالي الاسكندرية يحتفلون بالمولد النبوي بـ«شربات بالموز» (صور) -
ظهور عاشور وإكرامي ورمضان صبحي في مؤتمر الأهلي -
الإسماعيلي يستعجل البطاقة الدولية لـ«شونجا» -
«كفته» مديرا فنيًا لنادي النصر -
احتفالات المولد النبوي الشريف في مصر.. محمد صلاح يوجه رسالة للأمة الأسلامية (صورة) -
ميقاتي يعلق على حادثة الطيونة وإمكانية استقالة الحكومة -
“الجيش الوطني” يسقط طائرة استطلاع روسية في ريف حلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«خناقة التختة الأولى».. تدافع وإصابات بين طلاب مدرسة بكفر الشيخ في أول يوم دراسة ()

Print
«خناقة التختة الأولى».. تدافع وإصابات بين طلاب مدرسة بكفر الشيخ في أول يوم دراسة (فيديو) «خناقة التختة الأولى».. تدافع وإصابات بين طلاب مدرسة بكفر الشيخ في أول يوم دراسة ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، تدافع عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور الذين حضروا لمرافقة ذويهم لمحاولة الدخول إلى فصول المدرسة لحجز «التختة الأولي» لأبنائهم، دون اتخاذ أي تدابير احترازية للوقاية من ، كما أوصت بها وزارة التربية والتعليم.

وأمام أبواب مدرسة محمد فريد الابتدائية في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ تجمع عدد كبير من الطلبة وأولياء الأمور وتسلق بعضهم الباب الحديد والأسوار في محاولة للدخول لحجز مقعد في الصفوف الأولى وسط بكاء وصراخ الأطفال المرحلة الأولي من الإبتدائي.

طلاب مدرسة محمد فريد في أول يوم الدراسة 2021- 2022

وأكد محمد السيد، أحد أولياء الأمور في المدرسة الابتدائية، أن المدرسة شهدت في اليوم الأول للدراسة مهزلة، فعدد كبير من الأطفال تعرض للتدافع والوقوع على الأرض وأصيب بعضهم، وهناك بعض الأطفال تاهت من أسرتها بسبب التدافع بين أولياء الأمور والطلبة للدخول أولا إلى الفصول لحجز مقعد في الصفوف الأولي، وتساءل عبر صفحته بموقع الفيس بوك: «بذمتكم أطفال في السن ده يشوفوا الأوضاع دى لما يكبروا هيحبوا البلد إزاى؟.

طلاب مدرسة محمد فريد في أول يوم الدراسة 2021- 2022

وقال مدرس -طلب عدم ذكر أسمه- إن مرافقة أولياء الأمور لأطفالهم في اليوم الأول للدراسة يسبب مشاكل كبيرة أمام أبواب المدرسة ليس في كفر الشيخ فقط إنما في جميع مدارس الجمهورية، وتابع أن بعضهم يدخل في مشادات كلامية مع مديري المدارس وأحيانا يتطور الأمر إلى كتابة شكاوى ومذكرات.

طلاب مدرسة محمد فريد في أول يوم الدراسة 2021- 2022

وكانت المدرسة قد كتبت مساء أمس على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك: «اعلان هام للسادة اولياء الأمور، لن يسمح مطلقا بدخول أولياء الأمور للمدرسة، مع التنبيه المشدد على التلاميذ باستخدام أدواتهم الشخصية فقط وعدم استخدام الغير لها مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا».

وأقرأ أيضا ..انهيار وإغماءات للأهالي بعد ضياع أطفالهم.. قصة أزمة مدرسة عمر مكرم بالإسكندرية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. جندية سعودية تدير عملية عسكرية لقصف موقع حوثي

بالفيديو.. جندية سعودية تدير عملية عسكرية لقصف موقع حوثي

بسبب «الإبادة الجماعية» .. الصين تضيء الشعلة الأولمبية وسط احتجاجات (فيديو)

بسبب «الإبادة الجماعية» .. الصين تضيء الشعلة الأولمبية وسط احتجاجات (فيديو)

لبنانيون ينظمون مسيرة باتجاه وسط بيروت في ذكرى "ثورة 17 تشرين" .. بالفيديو

لبنانيون ينظمون مسيرة باتجاه وسط بيروت في ذكرى "ثورة 17 تشرين" .. بالفيديو

صحة حماس: حالتا وفاة و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة حماس: حالتا وفاة و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا