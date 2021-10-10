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شهد اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، تدافع عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور الذين حضروا لمرافقة ذويهم لمحاولة الدخول إلى فصول المدرسة لحجز «التختة الأولي» لأبنائهم، دون اتخاذ أي تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما أوصت بها وزارة التربية والتعليم.

وأمام أبواب مدرسة محمد فريد الابتدائية في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ تجمع عدد كبير من الطلبة وأولياء الأمور وتسلق بعضهم الباب الحديد والأسوار في محاولة للدخول لحجز مقعد في الصفوف الأولى وسط بكاء وصراخ الأطفال المرحلة الأولي من الإبتدائي.

طلاب مدرسة محمد فريد في أول يوم الدراسة 2021- 2022

وأكد محمد السيد، أحد أولياء الأمور في المدرسة الابتدائية، أن المدرسة شهدت في اليوم الأول للدراسة مهزلة، فعدد كبير من الأطفال تعرض للتدافع والوقوع على الأرض وأصيب بعضهم، وهناك بعض الأطفال تاهت من أسرتها بسبب التدافع بين أولياء الأمور والطلبة للدخول أولا إلى الفصول لحجز مقعد في الصفوف الأولي، وتساءل عبر صفحته بموقع الفيس بوك: «بذمتكم أطفال في السن ده يشوفوا الأوضاع دى لما يكبروا هيحبوا البلد إزاى؟.

طلاب مدرسة محمد فريد في أول يوم الدراسة 2021- 2022

وقال مدرس -طلب عدم ذكر أسمه- إن مرافقة أولياء الأمور لأطفالهم في اليوم الأول للدراسة يسبب مشاكل كبيرة أمام أبواب المدرسة ليس في كفر الشيخ فقط إنما في جميع مدارس الجمهورية، وتابع أن بعضهم يدخل في مشادات كلامية مع مديري المدارس وأحيانا يتطور الأمر إلى كتابة شكاوى ومذكرات.

طلاب مدرسة محمد فريد في أول يوم الدراسة 2021- 2022

وكانت المدرسة قد كتبت مساء أمس على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك: «اعلان هام للسادة اولياء الأمور، لن يسمح مطلقا بدخول أولياء الأمور للمدرسة، مع التنبيه المشدد على التلاميذ باستخدام أدواتهم الشخصية فقط وعدم استخدام الغير لها مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا».

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