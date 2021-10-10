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تشكيل فرنسا المتوقع أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

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تشكيل فرنسا المتوقع أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية تشكيل فرنسا المتوقع أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

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يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره الإسباني مساء اليوم الأحد في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية للعام 2021.

ويحتضن ملعب «أليانز ستاديوم» في مدينة تورينو الإيطالية المباراة النهائية بين منتخبي إسبانيا وفرنسا.

وتنطلق مباراة فرنسا مع إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة وعند العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل للمباراة النهائية عقب مباراة مثيرة أمام منتخب بلجيكا نجح في حسمها بصعوبة بنتيجة 3-2.

وينتظر أن يخوض الفرنسي ديدييه ديشامب المباراة النهائية أمام منتخب إسبانيا بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

في خط الدفاع: بنيامين بافارد وجوليوس كوندى ورافاييل فاران ولوكاس هيرنانديز.

في خط الوسط: أورلين تشاوميني وبول بوجبا وثيو هيرنانديز

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان وكيليان مبابى وكريم بنزيما.

المصرى اليوم

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