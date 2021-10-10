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بالحسابات.. كم نقطة يحتاجها من أجل التأهل لمرحلة الحسم في تصفيات المونديال؟

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بالحسابات.. كم نقطة يحتاجها المنتخب من أجل التأهل لمرحلة الحسم في تصفيات المونديال؟ بالحسابات.. كم نقطة يحتاجها من أجل التأهل لمرحلة الحسم في تصفيات المونديال؟

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يخوض منتخب الأول لكرة القدم مساء غدٍ الإثنين مباراة هامة في مشواره بتصفيات 2022، وذلك أمام نظيره الليبي بملعب الأخير في مدينة بنغازي.

ويقام اللقاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لمجموعة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة عقب نهاية الجولة الثالثة برصيد 7 نقاط، يليه الليبي بـ 6 نقاط، ثم أنجولا 3 والجابون بنقطة وحيدة.

المنتخب المصري قادر على التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال دون النظر لنتائج الاّخرين من خلال حصد 7 نقاط، بتعادل امام ليبيا في لقاء بنغازي والفوز في مباراتيه أمام أنجولا في لواندا والجابون في القاهرة.

فرصة أخرى للمنتخب المصري من أجل التأهل إلى المرحلة الحاسمة من خلال جمع 6 نقاط فقط، بالفوز على ليبيا في بنغازي مع الفوز في إحدى مباراتيه المقبلتين سواء أمام أنجولا أو الجابون.

تتواصل حظوظ مصر في التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المونديالية في حالة جمع 5 نقاط بالتعادل خارج ملعبه أمام كل من ليبيا وأنجولا والفوز على الجابون في القاهرة، ولكن بشرط تعثر منتخب ليبيا بالتعادل أو الخسارة في واحدة من مباراتيه أمام كل من الجابون وأنجولا.

موقف منتخب مصر سيتأزم في التأهل حال الخسارة أمام المنتخب الليبي في بنغازي، وقتنها سيكون مطالباً بالفوز في مباراتيه أمام أنجولا والجابون، كذلك انتظار هدية بخسارة المنتخب الليبي في واحدة من مباراتيه أمام أنجولا والجابون.

المصرى اليوم

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