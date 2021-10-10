نقيب المحامين يلغي المزايدة بالمظاريف لإستغلال عمارتي النقابة بالغردقة

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أعلنت نقابة المحامين، عن إصدار رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإلغاء عملية المزايدة بالمظاريف بشأن استغلال العمارتين المملوكتين للنقابة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، عن طريق الإيجار وما تم من اجراءات حتى تاريخه لعدم بلوغ الحد الأدنى المقرر من قبل النقابة.

وجاء بنص القرار: «بعد الإطلاع على قانون المحاماة، وعلى كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة بالمظاريف بشأن استغلال العمارتين المملوكتين للنقابة بمدينة الغردقة، بالبحر الأحمر عن طريق الإيجار، وعلى ملف الاجراءات التي تمت في هذا الشأن حتى تاريخه.

وأضاف: «وحيث نص البند سابعًا /10 من كراسة الشروط على أنه: للنقابة الحق في مراجعة القيم المالية المعروضة، كما نص البند سابعًا /13على انه: للنقابة الحق في الغاء العملية لعدم بلوغ الحد المقرر من قبل النقابة، لذلك قررنا أولاً: تلغى عملية المزايدة وما تم من اجراءات حتى تاريخه لعدم بلوغ الحد الادنى المقرر من قبل النقابة، ثانيًا: ترد قيمة التأمين إلى من سددها من مقدمى العطاءات بشرط استيفاءهم لشروط استحقاق استرداد التأمين وفقًا لكراسة الشروط» .