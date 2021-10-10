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أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن ناديه توصل لاتفاق مع نادي الزمالك، بشأن ضم محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال علاء وحيد، في تصريحات تلفزيونية :«كنا توصلنا لاتفاق مع الزمالك، لضم محمود شبانة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ولكن حدث بعض الاختلافات المالية مع اللاعب، وهو ما أدى إلى تعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة».

وأضاف :«هناك اتفاق مبدئي مع الزمالك على حسم الصفقة في يناير المقبل، خاصة أن اللاعب يرحب بالانضمام للدراويش».

وأشار :«أزمة المستحقات الخاصة باللاعبين مازالت قائمة ولكن نعمل على حلها بعد العودة من معسكر الإسكندرية»، مضيفًا:«الأزمة بسبب نقص مواردنا المالية ونأمل في حلها قبل انطلاق الموسم الجديد».

يذكر أن الاسماعيلي دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من احمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى نادي الجونة، وعمر رضوان حارس طلائع الجيش، ومحمد دسوقي وعصام صبحي، لاعبا مصر المقاصة والليبي محمد الترهوني ظهير ايسر نادي سموحة، والمهاجم الزامبي جاستن شونجا وأحمد عيد، ظهير أيمن نادي الزمالك.