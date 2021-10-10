أسطورة ليفربول: محمد صلاح «أخرسني» وأصبح الأفضل في العالم

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أكد الأيرلندي، جون ألدريج، أسطورة فريق ليفربول، أن محمد صلاح نجم الفريق الحالي، أصبح أفضل لاعب في العالم، وطالب ادارة «الريدز» بضرورة تجديد عقد «الملك المصري» ووإعطاءه الراتب الذي يريده، لأنه يستحق الحصول على ذلك، كونه أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي.

وانتقل إلى صفوف ليفربول، قبل أربعة أعوام قادمًا من أي سي روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو.

النجم المصري تألق منذ قدومه ملعب «أنفيلد» ونجح في الفوز بلقب الحذاء الذهبي، وبات من بين أكثر اللاعبين الذين سجلوا أهدافًا في موسم واحد بالبريميرليج، ليقوم ليفربول في الموسم الذي تلاه بتجديد عقده حتى 2023.

ألدريج كتب مقالة من خلال صحيفة «صنداي وورلد» البريطانية، وطالب من خلالها إدارة ليفربول عقد جلسة مع وكيل صلاح، الكولومبي رامي عباس، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين والوصول إلى حل لتجديد عقد صلاح.

ويواجه ليفربول صعوبة في تجديد عقد محمد صلاح، والذي ينتهي في غضون عامين، بسبب مطالب نجمنا المصري المالية، والتي ترفضها إدارة حمُر الميرسيسايد.

النجم الأيرلندي، خلال كلماته أكد أيضًا أن ترك صلاح يرحل، سيُجبر ليفربول في النهاية على إنفاق أموال طائلة لتعويض رحيله.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح الذي يقضى موسمه الخامس مع ليفربول، خاض 212 مباريات بمُختلف المسابقات، وساهم في 184 هدفًا، حيث سجل 134 هدفًا وقدم 50 تمريرة حاسمة.

يكتسب عدد كبير من لاعبي كرة القدم العالمية الحق في أن يعاملوا بشكل مختلف عن البقية، ومحمد صلاح بلا شك واحد منهم.

وكان هدفه في تعادل ليفربول المثير 2-2 ضد مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي عملاً عبقريًا، وأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن صلاح موجود هناك كواحد من عظماء هذه الرياضة.