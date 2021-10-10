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الآن بث مباشر إيطاليا (0)-(0) بلجيكا لحظة بلحظة دوري الأمم الأوروبية (الشوط الأول)

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الآن بث مباشر إيطاليا (0)-(0) بلجيكا لحظة بلحظة دوري الأمم الأوروبية (الشوط الأول) الآن بث مباشر إيطاليا (0)-(0) بلجيكا لحظة بلحظة دوري الأمم الأوروبية (الشوط الأول)

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يلتقي منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم مع نظيره بلجيكا في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم السبت 10-10-2021 على استاد يوفنتوس في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبية في موسمها الثاني.

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: دي لورينزو - اكيربي - ايمرسون - باستوني

الوسط: باريلا - لوكاتيلي - بيليجريني

الهجوم: بيراردي - راسبادوري - كييزا

حراسة المرمى: كروتوا

الدفاع: الديرفايرلد - ديناير - فيرتونخين

الوسط: ساليماكيرز - فيتسل - تيليمانس - كاستاني

الهجوم: فاناكين - كاراسكو - باتشواي

أبرز أحداث اللقاء

بداية المباراة

تنطلق المباراة عند تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة - الرابعة بتوقيت مكة المكرمة - - الخامسة بتوقيت الإمارات

تنقل مجموعة قنوات بين سبورت القطرية المباراة عبر قناة بين سبورت بريميم 1

ولمتابعة مشاهدة مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد 10-10-2021 اضغط هنــــــا

يبحث الكثيرون من عشاق الرياضة عن تردد قناة بين سبورت اكسترا bein sport extra، وتردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2، وكذلك تردد قناة بين سبورت المفتوحة bein sport وأيضًا قناة bein sport 7، وهي القنوات المملوكة لمجموعة قنوات بين سبورت، التى تقوم بنقل الأحداث الرياضية مؤخرًا وقامت بعرض بعض المباريات مجانًا لمتابعي البطولات الرياضية مجانًا.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة :

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة بين سبورت 7- bein sport 7

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بين سبورت 7- bein sport 7

تردد قناة بين سبورت 7 على سهيل سات:

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11623

معدل الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

إيطاليا ضد بلجيكا ربع نهائي يورو 2020 - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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