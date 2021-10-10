الأهلي يخسر جهود 9 لاعبين أمام بطل النيجر

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على فريق الحرس الوطني النيجري يوم السبت 16 من شهر أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويفتقد الأهلي جهود عدد كبير من لاعبيه في هذه المباراة من المقيدين في قائمته المحلية لأسباب مختلفة.

ويغيب عن الأهلي السداسي الجديد: بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد، الذين تعاقد معهم الأهلي في الصيف الجاري، بالإضافة للعائدين من الإعارة: أحمد عبد القادر وعمار حمدي، لعدم القيد في القائمة الإفريقية للموسم 2021/2022.

فيما يغيب الثنائي محمود متولي ومحمود وحيد بسبب الإصابة التي يعانيان منها حتى الآن.

فيما يغيب صانع ألعاب الفريق ونجمه الأول محمد مجدي أفشة بطل "القاضية ممكن" بسبب ارتباطه بحفل زواجه.