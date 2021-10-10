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أمين «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» يلتقي مسؤولا ببرنامج الأغذية العالمي

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أمين «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» يلتقي مسؤولا ببرنامج الأغذية العالمي أمين «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» يلتقي مسؤولا ببرنامج الأغذية العالمي

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التقى الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، السفير محمد خليل، الأحد، ستانلك ساماكانجى، رئيس وحدة الشراكات الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي يزور القاهرة حالياً قادماً من روما.

واستعرض السفير محمد خليل نشأة الوكالة المصرية، موضحا أهم مجالات عملها وفرص التعاون القائمة مع المنظمات الدولية ومن بينها برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، خاصةً في ضوء حصول برنامج الأغذية العالمى على جائزة نوبل للسلام العام الماضي.

وأشار إلى أهم محاور عمل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوكالة وبرنامج الأغذية العالمى ممثلاً في وحدة الشراكات الاستراتيجية، والتي تهدف إلى إنشاء منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا في .

المصرى اليوم

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