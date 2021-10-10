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محمد أسامة يكشف عن الترتيبات الطبية للزمالك قبل السفر إلى كينيا

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محمد أسامة يكشف عن الترتيبات الطبية للزمالك قبل السفر إلى كينيا محمد أسامة يكشف عن الترتيبات الطبية للزمالك قبل السفر إلى كينيا

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تحدث الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن الترتيبات الطبية الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى كينيا استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في كينيا.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي :«سأسافر مع الوفد المتجه اليوم إلى كينيا من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات قبل وصول الفريق، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع في كينيا والترتيبات الخاصة بالتعامل مع نقص الأكسجين هناك، وتجهيز عيادة خاصة للفريق بفندق الإقامة، وأماكن الاستشفاء والتنسيق مع الشيف المرافق للبعثة فيما يخص وجبات الفريق».

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن الفريق خضع لمسحة طبية بالأمس قبل السفر إلى كينيا، وسيخضع لمسحة أخرى قبل المباراة، وشدد على أنه سيتم تطعيم اللاعبين اليوم ضد الكوليرا والحمى الصفراء والأمراض المستوطنة في أفريقيا «.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة غدا الاثنين، على أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.

المصرى اليوم

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